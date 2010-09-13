«Шерлок Холмс 2» пополнила «Девушка с татуировкой дракона»

После выхода картины Гайя Риччи «Шерлок Холмс» стало понятно – сиквелу быть. Известно, что в продолжении будут задействованы не только известные по первой части актеры. Так проект пополнила Нуми Рапас, популярность которой принесла шведская картина «Девушка с татуировкой дракона». В сиквеле «Шерлока» Нуми достанется главная женская роль. По данным oKino.ua, во второй части истории детектив Холмс и доктор Ватсон объединят свои силы для того, чтобы одержать победу над их злейшим врагом – профессором Мориарти. Кстати, режиссер ленты намерен снять картину в Швейцарии, где имела место последняя встреча Холмса и Мориарти. Известно, что в картине зрители снова увидят полюбившихся актеров: Роберта Дауни мл., Рэйчел МакАдамс и Джуда Лоу. Интересно, что в первой части так и не было показано лицо главного злодея. Эту роль в сиквеле «Шерлока Холмса» пророчили Брэду Питту, но Гай Риччи взял на это место Дэниела Дей-Льюиса. Ожидается, что детектив увидит свет в декабре 2011 году.