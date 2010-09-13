Киану Ривз поведает о бессмысленной жизни в Нью-Йорке

Звезда «Матрицы», Киану Ривз, готовится к участию в новом проекте. В картине под интригующим названием «Поколение гм» («Generation Um») Ривза ждет главная роль. По данным oKino.ua, в основе фильма будут лежать проблемы социального характера, которые более чем актуальны сегодня. В центре «Поколения гм» история нескольких жителей Нью-Йорка, у которых напрочь отсутствуют, какие бы то ни было, цели и интересы. Эти люди погрязли в «наркотиках, сексе и неуверенности в себе». Режиссерское кресло «Поколения гм» занял Марк Манн. Этот кинодеятель специализируется на документальных картинах и короткометражных фильмах. Известно, что сценарий к новому проекту с участием Киану Ривза вышел из-под пера Марка Манна. Помимо Ривза, в фильме сыграет актриса Бояна Новакович, известная ролями в лентах «Затащи меня в ад», «Возмездие», «Дьявол». Также в «Поколении гм» примет участие Аделаида Клеменс – зрители знакомы с ней по фильму «Люди Икс: Начало. Росомаха». В планах Аделаиды прописан проект «Безумный Макс 4». Что касается Киану Ривза, в этом году на экраны выйдет картина «Криминальная фишка от Генри» с его участием. В ближайшем будущем актер намерен сыграть роли в еще нескольких проектах: в историческом фильме «47 Ronin», а также в картине «Passengers» Габриэля Муччино.