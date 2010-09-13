«Моральный кодекс» выйдет на виниле

Компания "Мазай коммуникейшенс" готовит к релизу переиздание всех альбомов рок- группы "Моральный кодекс" на виниле. В коллекцию войдут пять студийных альбомов "кодекса", выпущенных за двадцатилетнюю историю команды: "Сотрясение мозга" (1991), "Гибкий стан" (1996), "Я выбираю тебя" (1997), "Хорошие новости" (2001), "Славянские танцы" (2007). Дизайн виниловых пластинок "Морального кодекса" будет повторять узнаваемые обложки альбомов. Компания произвела ремастеринг всех работ, записанных в разные годы, для того чтобы добиться единого качества звучания. При этом каждый альбом занял место на двух виниловых дисках, поскольку песни записаны без компрессии. "Идея выпустить все альбомы "Морального кодекса" на виниле появилась, когда мы отметили большой интерес к сольному альбому Сергея Мазаева "Избранное", выпущенному таким же способом, - говорит генеральный директор "Мазай коммуникейшенс" Андрей Чеснов. - Мы поняли, что любителей качественного звука, эталоном которого является "кодекс", в нашей стране немало. В то же время приобретение проигрывателей сейчас становится трендом в среде продвинутых меломанов. Пластинки дают возможность получить больше удовольствия от прослушивания любимых песен за счет аналогового звучания". Релиз виниловой коллекции "Морального кодекса" приурочен к 20-летию группы. Юбилей коллектив отмечает этой осенью. Пластинки появятся на прилавках музыкальных магазинов в конце сентября.