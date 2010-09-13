Ксения Собчак стала официанткой

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак, ставшая совладелицей кафе «Бублик» и акционером «Евросети», поделилась секретами ведения бизнеса. «Просто я хотела вложить куда-то деньги. Я знаю, что слава - штука переменчивая, и хочу уже сейчас позаботиться о своей пенсии. Именно поэтому я начала вкладывать деньги в разный бизнес - в тот, в который верю. Первым таким вложением стал пакет акций «Евросети», теперь вот кафе «Бублик», - рассказала 28-летняя Ксения Собчак в интервью журналу «ТOPBEAUTY». Ради нового проекта Ксения Собчак даже перевоплотилась в официантку и лично разносила еду каждому гостю. Но больше ее увидеть в такой роли вряд ли придется. «Тогда был особенный повод - открытие кафе и нужно было угостить журналистов как следует! Все-таки заниматься своей профессией у меня получается лучше, чем разносить сэндвичи», - смеется телеведущая. Кстати, ее любимое блюдо в новом кафе - рапс. «Это даже не совсем сэндвич - это самые свежие продукты, завернутые в блинчик», - уточнила звезда. Ксения Собчак и владельцы ресторанной компании Ginza Project Дмитрий Сергеев и Вадим Лапин «скинулись» по 17 миллионов рублей. Проект обошелся в 51 миллион, и это не только «Бублик». Через два с половиной-три года они планируют полностью вернуть инвестиции. «Я не ставлю перед собой такой цели - кормить друзей. Это принципиально: я кормлю не друзей, а гостей. Я рада любому человеку, который ко мне придет», - уточняет звезда. Ксения Собчак не боится финансовой нестабильности – ей не страшно в итоге получить дырку от бублика. «Я думаю, это будет большой, успешный бизнес. Когда ты что-то делаешь качественно, обязательно будет результат. Кафе вполне конкурентоспособное, и, я думаю, мы обязательно что-нибудь заработаем», - заключила телеведущая.