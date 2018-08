Новый альбом «Linkin Park» выходит 14 сентября

Завтра выходит новый альбом Linkin Park , получивший название «A Thousand suns». Пластинка была спродюсирована Риком Рубином (Rick Rubin - U2, Johnny Cash) и вокалистом Linkin Park - Майком Шинода (Mike Shinoda), которые последний раз объединяли свои силы для выпуска альбома Linkin Park 2007 года «Minutes To Midnight». Первым синглом с «A Thousand suns» стала композиция «The Catalyst». Чтобы обратить внимание на релиз, Linkin Park создали фанатский конкурс, призом служило включение выигравшего трека в альбом группы. Соревнования ремиксов началось 9 июля 2010 года. Фанаты могли взять аудио основу сингла «The Catalyst», которую могли менять на свое усмотрение. Поклонники корректировали музыку, а также записывали и продюсировали свой собственный дополнительный трек. Готовые треки потом отправлялись Linkin Park через их страничку на MySpace. Победителем стал поклонник из Польши. Видеозапись встречи Linkin Park с победителем конкурса будут показывать на MTV. Второй сингл с нового альбома «Waiting for the end» появился в радиоротациях на прошлой неделе. Сейчас группа работает над клипом на эту песню.