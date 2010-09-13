Вокалист «The Killers» возглавил британские чарты

Сольный альбом Брэндона Флауэрса «Flamingo» сместил с первой строчки британского хит-парада работу Кэти Перри «Teenage Dream». «Flamingo» является дебютной сольной работой Брэндона. Пластинка поступила в продажу в Великобритании 6 сентября. Флауэрс известен в первую очередь как вокалист американской рок-группы The Killers . Первый сингл с «Flamingo» находился в радиоротации с конца июня текущего года. Напомним, что на счету The Killers три студийных альбома, каждый из которых поднимался до первой строчки британского хит-парада. Новый лонгплэй группа собирается начать записывать в 2011 году.