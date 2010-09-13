Алексею Панину запретили выезд за границу

Актер Алексей Панин оспаривает в суде временное ограничение его прав на выезд за пределы России.В исковом заявлении Панин просит признать незаконным и отменить постановление судебных приставов по Юго-Западному округу столицы, основанное на решении Зюзинского суда Москвы, где Панин и его бывшая гражданская жена, актриса Юлия Юдинцева, судились за местожительство их несовершеннолетней дочери. Юдинцева процесс выиграла, и приставы теперь должны исполнить решение суда, согласно которому Панин обязан передать дочь Анну Юдинцевой. «В рамках исполнительного производства также было вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ и о взыскании исполнительского сбора», - сообщили в Гагаринском суде Москвы, куда актер обратился с жалобой. Ранее Панин сообщал, что намерен подать в суд на свою бывшую жену и добиваться лишения ее родительских прав, но адвокат Юдинцевой уверен, что ему это не удастся сделать. Однако актер с таким решением не согласен. Панин убежден, что его бывшая гражданская жена Юлия намерена с помощью дочери просто манипулировать им. Жалобу Панина на судебных приставов Гагаринский суд рассмотрит 16 сентября.