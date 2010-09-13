Надежда Бабкина и Евгений Гор помирились

На одной из светских вечеринок неожиданным стало появление Надежды Бабкиной вместе с Евгением Гором. На днях поговаривали, будто бы они расстались, и Евгений якобы даже собирался отсудить у бывшей подруги часть имущества. Тем не менее, в ресторане Надежда и ее гражданский муж всячески демонстрировали взаимную любовь, обнимались и шутили, как будто бы ничего не произошло, пишет "ЭГ". - У нас все прекрасно, - излучая радость то и дело говорила окружающим Бабкина. Видимо, возлюбленные тогда просто крепко поссорились, что и вызвало слухи об их расставании. Но, к счастью, все обиды в прошлом, и у пары восстановилось полное взаимопонимание.