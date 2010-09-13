Оззи Осборна в Москве остановили гаишники

Автомобиль, в котором ехал рокер, напротив Большого театра тормознул для проверки документов наряд ДПС. Спокойное перемещение Осборна по Москве было прервано сотрудниками автоинспекции. «Мерседес», в котором ехал рокер, вызвал подозрение у ДПС и был остановлен для проверки документов. Оззи Осборн прилетел в Москву в ночь на воскресенье сразу после концерта в Санкт-Петербурге. За долгие годы своей «металлической» карьеры Осборн научился довольствоваться минимальным количеством часов сна, поэтому уже в обед, бодрый и веселый, он отправился на встречу с фанатами в один из музыкальных магазинов в центре столицы. Отъехавший от отеля всего несколько сотен метров, «мерседес», в котором направлялся к поклонникам артист, был остановлен для проверки документов. Не обратив особого внимания на пассажира, с комфортом разместившегося на заднем сиденье, сотрудник ДПС, никуда, в отличие от музыканта, не торопившийся, посмотрел права, страховку и доверенность водителя. Не найдя никаких нарушений, он отпустил машину с Оззи с миром. «Удивительно, чем автомобиль вызвал подозрения, ведь он мало чем отличается от множества таких же по всей Москве, - рассказали очевидцы сцены. - Видимо, это действительно карма Оззи».