Ева Мендес осталась без багажа

Работа авиаслужб внесла свои коррективы в программу пребывания латиноамериканской красотки Евы Мендес в Москве – наряды артистки были утеряны при перелете в Россию. Смуглянка, не страдающая отсутствием любопытства, хотела познакомиться и с ночной жизнью столицы, но три чемодана с вечерней одеждой будто растворились в воздухе над Атлантикой. Всю субботу администраторы артистки провели в Шереметьево, пытаясь узнать судьбу багажа, но тщетно. К вечеру Мендес окончательно расстроилась и отказалась ехать на ужин в ресторан «Большой», сославшись на отсутствие подходящего наряда. Хотя капризы артистки можно объяснить и усталостью от многочасовой экскурсии по Москве. Обворожительная латиноамериканка, приехавшая в Москву за два дня до премьеры фильма «Копы в глубоком запасе», вместе со коллегами и экскурсоводом в два часа дня в субботу приехала на Красную площадь. Собор Василия Блаженного произвел особо сильное впечатление, но Ева искренне расстроилась, узнав о судьбе его зодчих. Затем полными восторга глазами Ева рассматривала фрески и иконы в храме Христа Спасителя. Как стало известно «ТД», несмотря на иное вероисповедание, актриса приложилась к святым мощам. В сувенирной лавке 36-летняя звезда приобрела шкатулку, расписанную русскими умельцами, а затем прогулялась по Патриаршему мосту, где молодожены не упустили шанс украсить свой свадебный альбом фото с Евой Мендес. На Воробьевых горах, увидев панораму Москвы, Ева окончательно влюбилась в город и пообещала, что обязательно приедет сюда вновь, просто отдохнуть.