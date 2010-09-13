Джон Мактирнан готовится к съёмкам экшен-триллера

Режиссёр Джон Мактирнан («Крепкий орешек», «База Клейтон», «Афера Томаса Крауна») планирует съёмки независимого экшен-триллера с рабочим названием «Шрапнель» ("Shrapnel"). Сценарий Эвана Догерти рассказывает про двух ветеранов войны, которые устроили между собой смертельную игру в кошки-мышки с политической подоплёкой. В 2008 году этот сценарий попал в знаменитый голливудский "чёрный список" лучших сценариев. Производство и финансирование проекта будет осуществляться совместными усилиями бельгийской компании Corsan и Лос-Анджелесской FilmEngine. Продюсер Энтони Рулен («Эффект бабочки», «Счастливое число Слевина») обещает в скором времени сообщить о кастинге. Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.