Алла Пугачева отсудила у экс-банкира Рафановича свыше $4,5 млн

Дорогомиловский суд Москвы взыскал в пользу певицы Аллы Пугачевой свыше 4,5 миллиона долларов с экс-владельца банка "Сенатор" Олега Рафановича, сообщила в понедельник Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) пресс-секретарь суда Олеся Грудинина. "Суд удовлетворил исковые требования Аллы Пугачевой к Олегу Рафановичу и Наталье Любчевской о взыскании долга по договору займа, процентов и судебных расходов на общую сумму 4 миллиона 714 тысяч 465 долларов и 300 тысяч рублей", - сказала пресс-секретарь, добавив, что решение по гражданскому делу было вынесено 6 сентября. Ранее представитель певицы Александр Мирошин сообщил РАПСИ, что его доверительница в ноябре 2009 и январе 2010 года дала Рафановичу в долг двумя партиями около 4,38 миллиона долларов. По его словам, деньги давались под расписки, которые были представлены суду. Мирошин рассказал, что в феврале 2010 года Рафанович перестал выходить на связь, что и вынудило Пугачеву обратиться с иском в суд. Суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество экс-банкира, оценки которого рознятся от 5 миллионов до 15 миллионов долларов. Как стало известно в ходе рассмотрения дела, под арест попали две квартиры Рафановича в Москве и несколько земельных участков в подмосковном поселке Грибово. Сам бывший банкир в ходе процесса заявил, что не считает себя должником Пугачевой. Рафанович признал, что Пугачева хранила средства в банке "Сенатор", но отказался пояснить для прессы специфику клиентских отношений с ней. Рафанович сообщил, что после банкротства банка "Сенатор" в октябре 2009 года часть клиентов потеряли свои сбережения. Бывший банкир не исключает других судебных исков со стороны потерпевших. "Я брал деньги, я их верну, и не нужно мне угрожать, встаньте в очередь и ведите себя прилично", - заявил в суде Рафанович представителям Пугачевой.