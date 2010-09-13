Джигурда разгуливал голым по пляжу в Юрмале

Никита Джигурда оголился на пляже в Юрмале. Эксцентричный актер и певец предстал перед отдыхающими в костюме Адама. Вряд ли на российской сцене найдется хоть один человек, который сможет состязатья с Джигурдой в смелости. Привыкший шокировать общественность неприкрытой прямотой своих текстов, он без стеснения выставляет на показ публике детородный орган, так часто воспеваемый им в его стихотворных творениях. - Благодаря моему члену на свет появились мои прекрасные дети, чего тут стесняться, - утверждает Никита Джигурда. «Счастливыми» очевидцами сего зрелища стали посетители одного из пляжей латвийской Юрмалы, куда Никита приехал вместе с другими исполнителями авторской песни для участия на фестивале шансона. Но просто разгуливанием обнаженным по берегу Балтийского моря и исполнением песен со сцены Джигурда не ограничился. Собрав воедино все свои глубокие познания в области человеческих отношений, он отправился в исправительную колонию Браса, где прочитал заключенным лекцию о воскрешение человеческого духа и царствии вселенской любви. - Я разговаривал с узниками на понятном им языке, - объяснил Life Showbiz свою позицию 49-летний Джигурда. - Они устроили мне практически овацию, ведь те мысли, что я хотел донести до них, были им очень близки. У человека в заключении больше времени для осознания истинного пути и принятия теории мировой любви.