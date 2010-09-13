«Золотого льва» в Венеции получил фильм Софии Копполы

На Венецианском кинофестивале объявлены обладатели наград. Главного приза — «Золотого льва» — удостоилась лента Софии Копполы «Где-то». Представлявший Россию в основном конкурсе фильм Алексея Федорченко «Овсянки», в жанре роуд-муви и эротической драмы повествующий об обычаях исчезающего северного народа меря, получил две награды — приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ, а также приз за лучшую операторскую работу Михаила Кричмана, открытого в своё время Андреем Звягинцевым, также венецианским лауреатом. «Серебряный лев» за лучшую режиссуру, а также приз за лучший сценарий достался испанскому режиссёру и сценаристу Алексу де ла Иглесии за фильм «Печальная баллада для трубы». Награды за лучшую мужскую роль удостоен Винсент Галло за работу в фильме «Необходимое убийство» польского режиссёра Ежи Сколимовского. Приз за лучшую женскую роль получила Ариана Лабед, сыгравшая в греческом фильме «Аттенберг» Афины Рахель Цангари. Премии Марчело Мастроянни, вручаемой за лучшую работу молодому актёру, удостоена Мила Кунис, сыгравшая вместе с Натали Портман в открывавшей киносмотр триллер-драме Даррена Аронофски «Чёрный лебедь». Венецианский международный кинофестиваль проходил на острове Лидо с 1 по 11 сентября. Международное жюри возглавлял Квентин Тарантино. В рамках кинофорума состоялось около 80 мировых премьер, об этом читайте фестивальный обозор нашего специального корреспондента Зары Абдуллаевой.