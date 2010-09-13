Игорь Лучин занимается благотворительностью

Игорь Лучин и группа «Стаж» приняли участие в благотворительном вечере «Лицом к лицу», организованный фондом «Дело жизни». Мероприятие пройдет 15 сентября в клубе «Ритм Блюз Кафе». Все собранные с концерта средства буду перечислены в помощь детям-сиротам, которым необходимы операции по исправлению черепно-лицевых дефектов. Организаторы планируют собрать за вечер не менее 500 000 рублей. «Мы крайне позитивно относимся к подобным акциям и к благотворительности вообще», - говорит Игорь Лучин, - «и, по мере возможности, всегда с радостью отзываемся, когда нас приглашают принять участие в благотворительных концертах. Не могли мы отказаться и в этот раз, особенно, когда речь заходит о помощи детям».