Клип Эминема стал лучшим мужским видео года

Эминем получил награду Video Music Awards американского музыкального телеканала MTV в номинации «Лучшее мужское видео года» за клип «Not Afraid» Эминем фигурирует в восьми номинациях церемонии, транслируемой в прямом эфире из Лос-Анджелеса, передает РИА Новости. Эминем в свои 37 лет является обладателем 11 премий «Грэмми». Он считается cамым продаваемым артистом 2000-х годов, по данным компании Nielsen SoundScan, на основе исследований которой формирует свои хит-парады журнал Billboard. За десятилетие Эминем продал свыше 32 млн. копий своих альбомов в США и около 85 млн. копий по всему миру, обойдя при этом группу Beatles. В 2007 году по итогам голосования на сайте журнала Vibe Эминем был признан лучшим рэпером за все время существования этого жанра.