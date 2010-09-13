Sting: В Петербурге сбылась моя детская мечта

Легендарный британский музыкант признался, что с детства хотел побывать в городе на Неве. К исполнению своей детской мечты артист готовился основательно - одних только личных чемоданов певец привез в Северную столицу России 14 штук. Впрочем, это мелочь по сравнению с тем, что его сопровождает Королевский симфонический оркестр Великобритании. - Мы представим в Петербурге новый альбом, который и был записан с этим оркестром, это одно из самых главных событий в моей жизни, - поделился Стинг. - В детстве у меня было три мечты: стать певцом, спеть с симфоническим оркестром и побывать в Петербурге! Сейчас все состоялось в один день! Я счастлив. Хотя у меня появилась новая мечта - я хочу выспаться! Во всех поездках Стинга сопровождает его тур-менеджер Вильям Френсис, который, несмотря на разницу в возрасте, очень внешне похож на артиста. - Видите, "папу" в Петербург привез, - смеется Стинг. - Нас все принимают за родственников, уже привыкли. Хочется сходить в Эрмитаж. Надеюсь, сможем выкроить время для этого, хотя дни расписаны по минутам - репетиции и концерт.