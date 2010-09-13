Милла Йовович подтвердила съемки «Обители зла 5»

Режиссер Пол В.С. Андерсон приступил к работе над пятой частью фильма "Обитель зла". Об этом в интервью NY Mag сообщила исполнительница главной роли и супруга Андерсона Милла Йовович. По словам актрисы, у ее мужа уже есть несколько интересных идей по поводу дальнейшего развития франшизы. "Это была первая часть "Обители зла", которая стартовала в прокате на первом месте. Уже с уверенностью можно сказать, что это самый успешный фильм франшизы. Так что создание пятой серии совершенно неизбежно", - сказала Йовович. Напомним, что фильм "Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D" заработал за первые выходные в американском прокате 27,7 миллиона долларов. При условии успешного международного проката картина принесет своим создателям прибыль.