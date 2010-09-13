Михалков: сегодня в России снимать кино может каждый, и это плохо

Одной из больших проблем российского кинематографа является то, что режиссером в России может стать любой человек, у которого есть на это средства, считает председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Такое мнение режисссер высказал в понедельник на круглом столе, прошедшем в рамках 19-го фестиваля стран СНГ, Литвы, Латвии и Эстонии "Киношок". "Режиссером у нас может стать любой, кто нашел деньги", - сказал Михалков. Дело, на его взгляд, в том числе и в нехватке профессионалов. "Оператор-любитель не может стать профессионалом, потому что он не знает диспозиции, фокуса и многих других вещей. Сценарист напишет, актеры сыграют, композитор напишет музыку, а режиссер вроде как ни за что не отвечает", - добавил он. При этом, на взгляд Михалкова, большой проблемой как российского, так и всего мирового кинематографа является то, что многие малобюджетные картины с отсутствием четко выстроенной сюжетной линии причисляют к артхаусу. "Чем хуже, чем беспомощней, чем беднее нищета и разорение, и внутренее, и внешнее, тем скорее картина тут же объявляется артхаусом", - сказал Михалков. 19 Кинематографический фестиваль стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок-2010" стартовал воскресенье в черноморском курортном городе Анапа. В основной конкурс фестиваля в этом году вошли 14 картин. Россию представят два фильма. Это лента "Овсянки" Алексея Федорченко, которая уже получила три приза на Венецианском кинофестивале, и абсолютно новая картина Андрея Эшпая "Элизиум". Картины основного конкурса будет судить жюри во главе с художником театра и кино и продюсером Павлом Каплевичем, в которое также вошли директор программ фестиваля "Кинотавр" Ситора Алиева, казахстанский актер и режиссер Асанали Ашимов, киновед и кинокритик Юрий Гладильщиков, украинский режиссер Олег Фиалко и российский режиссер Владимир Хотиненко.