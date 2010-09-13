Звезда «Кадетов» ждет ребенка

Актриса Елена Захарова, известная по сериалам «Кадеты» и «Кремлевские курсанты», собирается замуж за бизнесмена Сергея Мамотова. Поговаривают, 34-летняя актриса торопится со свадьбой, поскольку сейчас — на четвертом месяце беременности (это будет ее первый ребенок) и хочет, чтобы малыш родился в браке, сообщает siteua.org. А вот с кинематографом Захарова пока завязывать не намерена (по данным российских СМИ, за каждый съемочный день она зарабатывает в пределах пары тысяч долларов), хотя будущий супруг актрисы далеко не беден: он — генеральный директор компании, занимающейся интернет-технологиями. «Лена и Сергей разлучаются только на время ее съемок, хотя он даже на площадку иногда приезжает к ней», — рассказывают коллеги актрисы. Кстати, впервые Захарова и Мамотов как пара были замечены в мае на красной дорожке Каннского кинофестиваля.