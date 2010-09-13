Микки Рурк сыграет «ледяного человека»

Микки Рурку предложено сыграть главную роль в проекте компании Natural Selection «Ледяной человек: признания убийцы по контракту» ("Ice Man: Confessions of a Mafia Contract Killer"). Дэвид Маккена («Американская история Х») напишет адаптированный сценарий по книге Филипа Карло. Продюсер — Мэтти Бекерман. В основе книги лежит подлинная история Ричарда Куклински, который больше 40 лет жил двойной жизнью профессионального киллера на службе у мафии и безумно любящего мужа и отца в пригороде Нью-Джерси. Продюсер фильма и его основной финансист Бекерман утверждает, что Рурк просто рождён для этой роли.