«Сияние» назвали самым страшным фильмом всех времен

Портал Complex опубликовал список самых страшных фильмов всех времен. С 50 по 11 место расположились такие прославленные ленты, как «Дети кукурузы» (49 место), «Молчание ягнят» (41), «Вторжение похитителей тел» (36), «Пила» (25), «Кошмар на улице Вязов» (24), «Пятница, 13» (23), «Ночь живых мертвецов» (17), «Нечто» (15), «Ведьма из Блэр» (11). Режиссеры Джон Карпентер, Джордж А. Ромеро, Сэм Рэйми, Уэс Крэйвен и Александр Ажа лидируют по количеству фильмов, представленных в списке. На десятом месте в списке самых страшных фильмов оказался «Ребенок Розмари» (1968) - экранизация одноименного романа Айры Левина, которую снял Роман Полански. На девятом месте – «Суспирия» (1977) итальянского режиссера Дарио Ардженто. Восьмое место досталось фильму «Омен» (1976) Ричарда Доннера. На седьмом месте оказалась «Техасская резня бензопилой» (1974), а на шестом – испанский фильм «Репортаж» (2007) Хайме Балагуэро и Пако Пласа. «Изгоняющий дьявола» (1973) занял пятое место, «Хэллоуин» (1978) Джона Карпентера оказался на четвертом. Третье место досталось фильму Такаши Шимицу «Проклятие» (2002). Фильм 2007 года «Паранормальное явление», снятый всего за 15 тысяч долларов и собравший в прокате почти 108 миллионов, занял второе место. Самым страшным фильмом признано «Сияние» Стэнли Кубрика с Джеком Николсоном в главной роли.