Мэттью Макконахи и Эмиль Хирш сыграют в чёрной комедии

Мэттью Макконахи и Эмиль Хирш сыграют главные роли в чёрной комедии «Убийца Джо» ("Killer Joe"). Финансирует проект компания Voltage Pictures. Съёмки начнутся 8 ноября в Новом Орлеане. Сценарий Трэйси Леттса повествует о брате и сестре, намеревающихся убить свою мать, дабы получить деньги по страховке. Щекотливое дельце они поручают убийце Джо — копу и наёмному киллеру в одном лице. Хирш сыграет брата, а Макконахи — киллера Джо. Режиссёр фильма — Уильям Фридкин («Глюки», «Французский связной»). Продюсеры: Скотт Айнбиндер от компании ANA Media и Николас Чартье от Voltage. Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.