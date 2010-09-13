Гайтана: «Щоб стати зіркою, недостатньо лише гарно співати»

Бажання Гайтани творити для дітей неодмінно переростають у цікаві проекти. Свого часу співачка записала альбом дитячих пісень «Кукабарра», де виступила в ролі продюсера, автора слів та музики. Платівка дуже сподобалася дітям, пісні з «Кукабарри» лунають у дитячих садочках та школах по всій Україні. Цього разу Гайтана вирішила достукатись до дитячих сердець у інший спосіб. Свої думки і поради співачка виклала у книжці «Як стати Суперзіркою». Гайтана сподівається, що її перші письменницькі кроки будуть до смаку юним читачам, а особливо дівчаткам, до яких співачка звертається у книжці. «Усі поради у цій книжці з мого власного досвіду. Коли я їх писала, я згадувала дуже багато моментів зі свого дитинства. Хотілося якнайкраще розповісти дівчаткам про речі, які їх цікавлять – про те, як бути привабливою, правильно поводитися, обирати друзів, готувати, розважатися і ще багато про що. Адже, щоб стати зіркою, недостатньо лише гарно співати. У цій справі важливо все, і про це я пишу», - розповiла Гайтана. Гайтана планує презентувати книжку усім юним читачам, як тільки видання вийде у світ. Де і коли відбудеться презентація, ми повідомимо незабаром.