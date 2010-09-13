Уильям Монахан адаптирует комикс Джозефа Косински

Уильям Монахан напишет сценарий по комиксу Джозефа Косински «Забвение» ("Oblivion"), производство которого взвалила на себя компания Walt Disney Pictures. Действие первоисточника происходит в постапокалиптические времена, когда человеческая цивилизация обосновалась жить высоко в небе, а на загрязнённую и разрушенную поверхность Земли спускаются только мусорщики, нелегально собирая различные артефакты. Во время одного из рейдов один из них находит разбитый космический корабль и красавицу внутри него. Молодой человек радуется находке, не подозревая о том, что отныне его жизнь — сплошное путешествие с приключениями, опасностями и романтикой. Режиссёр и продюсер фильма — Джозеф Косински. Также продюсерами фильма выступают Барри Левайн и компания Radical Publishing. Напомним, что оригинальный комикс будет выпущен 16 ноября 2010 года.