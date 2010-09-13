Анджелина Джоли призналась в отсутствие друзей

Джоли призналась, что единственным ее другом является Брэд Питт. "Мы всегда разговариваем с Брэдом. Он всегда меня выслушает, и знает все о моей миссии в качестве посла ООН и моих путешествиях, в некоторых из которых он сопровождает меня. Если честно, у меня мало друзей, с кем я могу поделиться личным. Хотя, если говорить точно, Брэд единственный мой настоящий друг", - призналась Джоли. Недавно Анджелина прибыла вместе с детьми в Пакистан в качестве посла Доброй Воли. Целью прибытия было оказание посильную помощи пострадавшим от сильнейшего наводнения, в результате которого погибли около 2000 человек и более 10000 остались без крыши над головой. "Я всегда говорю своим малышам, зачем и куда я еду, зачем я укладываю все эти контейнеры с едой. Мои дети родом из разных стран, и я хочу показать им, что происходит в других странах. Так они смогут лучше понять этот мир и свою Родину", - поделилась Джоли.