Петр Налич записал второй альбом

Музыкальный коллектив Петра Налича (МКПН) записал второй студийный альбом, сообщается в пресс-релизе звукозаписывающей компании Gala Records, поступившем в редакцию "Ленты.ру". Диск под названием "Веселые Бабури" поступит в продажу 9 октября. В этот же день в московском клубе "Arena Moscow" пройдет концерт-презентация пластинки. Отметим, что название "Веселые Бабури" используется Петром Наличем для обозначения музыкального стиля его коллектива. Первый диск Музыкального коллектива Петра Налича под названием "Радость простых мелодий" вышел в 2008 году на лейбле Gala Records. Примечательно, что эта пластинка стала одной из первых в России, выпущенных по системе "Pay what you want". Все желающие могли бесплатно скачать альбом со специального сайта на "Яндексе" и впоследствии перевести любую сумму за скачивание. Петр Налич приобрел известность в 2007 году, когда на видеохостинге YouTube был опубликован видеоролик на песню "Guitar". За три с половиной года этот ролик набрал более четырех миллионов просмотров. В мае 2010 года МКПН представлял Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение", где занял 11-е место.