Кристина Агилера и другие звезды отметили 70-летний юбилей Джона Леннона

Кристина Агилера, Келли Брук, Сьюзан Сэрандон и другие звезды посетили вечер памяти Джона Леннона, организованный компанией Montblanc. Почетной гостьей мероприятия стала вдова музыканта - Йоко Оно. Помимо того, что вечер носил ностальгический характер - вспоминали легендарно лидера The Beatles, которому на днях могло бы исполниться 70 лет - на ужине была представлена "именная" модель ручки Montblanc, посвященная Леннону. Была и еще одна цель - привлечение внимания общественности к благотворительной программе бренда, нацеленной на то, чтобы как можно больше детей смогли получить музыкальное образование и заниматься любимым делом.