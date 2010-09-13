Константин Хабенский воспитает актеров

Знаменитый актер решил обучить детей премудростям ремесла артиста. Константин Хабенский откроет в Нижнем Тагиле детскую школу сценических искусств. На днях актер специально для этого навестил второй по величине город области и оповестил местное руководство. "Этот проект существует уже не первый год, - рассказала пресс-секретарь администрации Нижнего Тагила Ольга Рулева. – Его цель не только помочь талантливым детям развить свои способности, но и организовать тех, кто интересуется искусством, уберечь их дурного влияния общества". В Нижнем Тагиле в сценической школе для детей (пока это рабочее название) по задумке Хабенского воспитание учеников начальных классов поручат местным артистам. Внесут свою лепту и российские актеры. Их на мастер-классы зазовет Хабенский. Передавать опыт уральской молодежи по мере возможности планирует и сам Константин. Сценическую школу создадут, скорее всего, на базе обычной школы. Чиновники предполагают, что внимание на их город знаменитый актер обратил не случайно – коллеги по цеху подсказали. Сам Константин в Тагиле до этого не был. Зато в прошлом году на Нижнетагильскую выставку вооружений посмотрел его коллега Михаил Пореченков. Сначала говорили, что именно Михаил приедет на Урал, но потом планы изменились, актер решил прибыть с Хабенским. В итоге Константин приехал один, Михаил не смог из-за съемок. Дата следующего визита Хабенского в Нижний Тагил пока не известна. В мэрии гадают, может он приедет через месяц, а может, через две недели. Но появление сценической школы точно не за горами.