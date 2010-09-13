Сергей Зверев стырил песню у Саши Project

Певица Саша Project, известная по хитам "Мне очень нужен ты", "Белое платье" и "Говорила мама", в интервью "Комсомольской правде" назвала причину своих прохладных отношений с поющим стилистом Сергеем Зверевым, с которым у нее в прошлом был бурный роман. По словам девушки, после расставания Зверев сильно ее обидел. - У меня есть песня "Небеса". Сереже она очень нравилась, - говорит Саша. - Однажды он попросил у меня разрешения ее спеть, но я отказала. Ведь это моя песня! Но Зверев не послушался и включил ее и в свой репертуар и в дебютный альбом. - Теперь мы общаемся, только когда сталкиваемся на каких-нибудь мероприятиях. Поздороваемся ради приличия, поинтересуемся друг у друга, как дела, и все.