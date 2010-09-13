«Веник» сменил имидж

Филипп Бледный расстался с пышной шевелюрой, которая так гармонично дополняла образ его героя - ботаника Веника из «Папиных дочек». Актер коротко подстригся ради роли в новом проекте. И теперь поклонники его не узнают! Раньше именно «грива» из кудряшек делала Филиппа узнаваемым. На улице прохожие часто подходили, чтобы сфотографироваться или попросить автограф. Поэтому, когда Филипп спешил на репетицию или съемки, старался «спрятаться» за темными очками. - Сейчас очки можно уже не носить, - смеется актер. – Моя короткая стрижка вызывает у людей сомнение: я ли это? Меня стали меньше узнавать на улицах и в общественных местах. Смотрите «Папины дочки» на Новом канале по будням в 12.20