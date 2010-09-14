Оззи Осборн поздравил Медведева с 45-летием

Бывший вокалист Black Sabbath Оззи Осборн поздравил Дмитрия Медведева с 45-летием, которое российский президент отмечает 14 сентября. Короткое видеообращение музыканта к политику записала "Комсомольская правда". Ролик можно посмотреть на сайте газеты. Поздравление "принца тьмы" состояло из одной фразы по-английски: "Привет, мистер президент! Я - Оззи Осборн. Мы с "КП" желаем вам отличного дня рождения! Скоро увидимся!" Кроме того, Осборн подписал для Медведева, который неоднократно признавался в любви к хард-року и Black Sabbath в частности, постер со своим изображением и свой новый сольный альбом "Scream". Поздравление было записано в Москве, где накануне Оззи Осборн выступил с концертом в поддержку нового диска. Сам же Медведев день рождения отмечает в Сочи в своей резиденции "Бочаров ручей". Президент намерен встретить праздник в узком кругу вместе с семьей и близкими друзьями.