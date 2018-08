Опра Уинфри подарила зрителям своего шоу поездку в Австралию

300 гостей, собравшихся в студии телепрограммы "Шоу Опры Уинфри" (The Oprah Winfrey Show), получили от ведущей в подарок бесплатную поездку в Австралию, сообщает Associated Press. Таким образом знаменитая ведущая отметила открытие 25-го сезона телепрограммы, который станет финальным для "Шоу Опры Уинфри". В качестве гостей в студию на первый выпуск программы нового сезона, как объявила Уинфри, были приглашены "самые преданные зрители". Наградой за проявленную преданность для гостей студии станет недельная поездка в Австралию, куда они смогут отправиться в декабре 2010 года. Знаменитая телеведущая не в первый раз делает подарки зрителям, пришедшим к ней в студию. Так шесть лет назад гости первого в 19-м сезоне "Шоу Опры Уинфри" получили по новому автомобилю. "Шоу Опры Уинфри" выходит в эфир с сентября 1986 года. До сих пор ни одной программе не удавалось продержаться в дневном эфире американского телевидения столь продолжительное время. Ток-шоу сделало Опру Уинфри одной из самых богатых и самых влиятельных женщин в мире шоу-бизнеса. В 2009 году телеведущая объявила, что ее шоу закроется после 25-го сезона. Решение закрыть передачу связывают с запуском собственного телеканала Опры Уинфри - OWN (Oprah Winfrey Network), который выйдет в эфир 1 января 2011 года. При этом сообщается, что рейтинги программ 24-го сезона "Шоу Опры Уинфри" были самыми низкими за всю историю передачи.