«Обитель зла-4» стала лидером российского кинопроката

Российский кинопрокат по итогам прошедших выходных возглавила "Обитель зла-4: Жизнь после смерти". Как сообщает в понедельник, 13 сентября, издание "Бюллетень кинопрокатчика"., эта картина, по предварительным подсчетам, собрала в России и странах СНГ семь миллионов долларов. Второе место в российском прокате занял фильм "Последнее изгнание дьявола" с 922 тысячами долларов. Далее следуют "Пираньи" (806 тысяч долларов за минувшие выходные), лидировавшие предыдущие две недели, "Американец" (709 тысяч долларов) и "На расстоянии любви" (483 тысячи долларов). Четвертая часть "Обители зла" возглавила по итогам выходных и американский прокат: там картина, вышедшая на экраны 10 сентября, собрала 27,7 миллиона долларов. На втором месте оказался фильм "Налетчики" (6,1 миллиона долларов за уик-энд), за ним следуют "Американец" (5,9 миллиона долларов) и "Мачете" (4,2 миллиона долларов).