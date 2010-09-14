Сценарист «Отступников» займется экранизацией комиксов

Уильям Монахэн напишет сценарий для экранизации комикса "Забвение" (Oblivion) Джозефа Косински, сообщается в блоге Heatvision. События комикса разворачиваются в далеком будущем: жители Земли покинули планету и поселились в летающих городах. На поверхности Земли, зараженной радиацией, обитают инопланетные мусорщики. Однажды такое существо находит спасательную капсулу с женщиной внутри и решает помочь представительнице иной цивилизации вернуться домой. Информация о том, что компания Disney приобрела права на экранизацию этой графической новеллы, появилась в прессе в начале августа. Отметим, что Джозеф Косински, автор "Забвения", является режиссером диснеевского фильма "Трон: Наследие", который должен выйти в прокат в середине декабря 2010 года. Компания решила снять фильм на основе его комикса еще до того, как работа была опубликована. Книга "Забвение" будет издана текущей осенью. Монахэн ранее работал над сценариями к фильму "Отступники" Мартина Скорсезе, а также к "Царству небесному" и "Совокупности лжи" (обе ленты были сняты Ридли Скоттом).