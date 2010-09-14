Солисты «Дискотеки Аварии» устроили драку

Группа "Дискотека Авария" сняла уникальный клип – вестерн "Четверо парней". Это настоящий музыкальный мини-фильм продолжительностью 14 минут, в конце которого и прозвучит саундтрек "Звезда", клип на который зрители скоро смогут увидеть. По сюжету, участники группы вживаются в образы лихих ковбоев. Персонаж Николая Тимофеева оказался не только самым романтичным, но и самым кровожадным: он стрелялся на дуэли с шерифом, роль которого исполнил "приглашенная" звезда Игорь Крутой, а до этого он, вместе с Алексеем Серовым, затеял драку в салуне. Персонажу Серова пришлось не сладко: помогая компаньону Тимофееву, он разбивал столы, стулья и бутылки о головы своих "врагов". Алексей Серов в роли отвязного бандита со следами кровавых побоев на лице, выбитыми зубами и разбитыми в кровь губами, смотрелся настолько органично, что некоторые представители съемочной группы заподозрили в нем настоящего артиста. По сценарию, Алексей Рыжов, изображает из себя священника, которого пригласили на казнь. Ему удалось не только примерить рясу, пострелять из ковбойских кольтов, галопом промчаться по аризонской прерии, но и сняться в постельной сцене с представительницей древнейшей профессии. Проделки ковбоев не остались безнаказанными: известнейший продюсер и музыкант Игорь Крутой сыграл роль шерифа. Первые несколько дней ребята готовились к съемкам: примеряли костюмы (этому пришлось уделить около пяти часов), осваивали бесконтактный бой и стрельбу, учились сидеть и скакать в седле как настоящие ковбои. Съемки проходили в американском штате Аризона. Для российских ковбоев был построен целый город, где есть салун, небольшой магазин, общественные конюшни и старая церковь с колокольней. Результат трудов "аварийцев" и всей съемочной группы скоро можно будет увидеть на экране.