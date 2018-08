Голливуд создаст фильм о Фредди Меркьюри

В Голливуде начались работы по созданию биографического фильма о покойном лидере известной британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Ленту планируется выпустить на экраны в конце будущего года – к 20-летней годовщине смерти певца. Как сообщает РИА Новости, данный проект готовился в течение долгих лет, однако против съемок выступали другие участники музыкального коллектива - гитарист Брайан Мэй, ударник Роджер Тейлор, бас-гитарист Джон Дикон и менеджер Джим Бич. "Картину нельзя создать без потрясающей музыки коллектива, а музыканты до сих отвечали отказом", - пояснили в Голливуде. Наконец после долгих уговоров участники группы Queen дали свое согласие. Они разрешили использовать в новом фильме исполнявшиеся ими песни, передает ИТАР-ТАСС. Лента, еще не получившая даже рабочего названия, уже заручилась солидной финансовой поддержкой. Напомним, что Фредди Меркьюри появился на свет в сентябре 1946 года в Занзибаре. При рождении его назвали Фаррухом Булсарой. Уже в ранние годы он увлекся музыке. В начале 1964 года его семья улетела в Великобританию. Спустя шесть лет Меркьюри стал вокалистом группы Smile, которую позднее переименовали в Queen. Он являлся автором первых хитов музыкального коллектива - Seven Seas Of Rhye, Killer Queen и Bohemian Rhapsody. При жизни Фредди Меркьюри вышли два альбома группы - The Miracle и Innuendo. В середине 80-х годов ХХ века появилась информация о том, что певец болен СПИДом. К 1989 году стали проявляться серьезные изменения в его внешности. В частности вокалист сильно похудел. Он скончался 24 ноября 1991 года в своем доме в Лондоне. Причиной смерти стала бронхиальная пневмония, развившаяся на фоне СПИДа. После кончины Фредди Меркьюри попрощаться с ним пришли тысячи человек.