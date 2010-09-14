Трансляция MTV Video Music Awards собрала рекордную аудиторию

Ежегодная церемония вручения наград за лучшие видеоклипы Video Music Awards американского музыкального телеканала MTV, состоявшаяся в воскресенье в Лос-Анджелесе, собрала рекордную за последние восемь лет зрительскую аудиторию. Прямую трансляцию поздно вечером по времени восточного побережья западного полушария смотрели 11,4 миллиона человек - на 27% больше, чем в прошлом году, сообщил веб-сайт USA Today. Это самый высокий показатель интереса телеаудитории за последние восемь лет и третий - за всю историю церемонии, которая существует с 1984 года. Критики объясняют рост зрительской активности к нынешней церемонии вручения наград за лучшие видео года предвкушением новых "сюрпризов" от Леди Гага и ожидаемой "песенной дуэлью" между Свифт Тейлор и Канье Уэстом. Леди Гага, "пожавшая" сразу восемь наград, включая главную - видео года - не разочаровала своих поклонников. На "красной дорожке" она предстала с геями в военной форме, уволенными из армии из-за открытой сексуальной ориентации. Военнослужащие в США не имеют права разглашать то, что они относятся к сексуальному меньшинству. Один из нарядов певицы, казалось, создан из сырого мяса. Хотя это была дизайнерская работа из тканевых материалов. Леди Гага объяснила, что она таким образом хотела привлечь внимание к "борьбе за наши права", имея в виду свободу сексуального выбора. Она также обнародовала название новой работы - Born This Way. Тейлор Свифт и Канье Уэст, не без сомнений допущенный на нынешнюю церемонию после своей выходки во время вручения награды за лучшее женское видео года, похоже, примирились. Каждый представил песню "с намеком" в своем стиле, а после церемонии между ними состоялся примирительный разговор, содержание которого они договорились не разглашать.