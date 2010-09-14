Викторию Бекхэм похвалили за новую коллекцию

Бекхэм с успехом представила свою новую коллекцию для "фигуристых" женщин на Неделе моды в Нью-Йорке. Виктория Бекхэм была названа "истинным знатоком дизайнерского дела" за свою новую коллекцию для "фигуристых" женщин, которую она представила на Неделе моды в Нью-Йорке. Новая коллекция одежды, которая стала для Бекхэм пятой, была с успехом продемонстрирована стилистам. При этом сама дизайнер сопровождала показ каждой модели емкими и остроумными комментариями. - Теперь Виктория Бекхэм может по праву считать себя настоящим дизайнером со своим собственным стилем и вкусом, - заявил известный эксперт моды Ник Эд. В коллекции были представлены элегантные вечерние платья, повседневная одежда, мини-модели. Новшеством для Виктории стало и использование шифоновых и шелковых материалов для нарядов. Также на показе была представлена коллекция сумок. Бекхэм заявила, что эта коллекция подойдет для женщин с любой фигурой, хотя многие эксперты отнеслись к этому заявлению скептически. В то же время большинство стилистов сошлись на том, что модели коллекции очень элегантны, женственны и подходят для любого случая.