Уилл Феррел пришел на премьеру в буденовке

Известный американский комик шокировал публику, появившись в кинотеатре в оригинальном головном уборе. Звезда фильма «Персонаж», комик Уилл Феррел шокировал зрителей, собравшихся на российскую премьеру фильма «Копы в глубоком запасе», оригинальным головным убором. Комедиант появился в кинотеатре в буденовке с красной звездой. Голливудские артисты, которых словно принесло в российскую столицу сентябрьским ветром, остались в восторге от красот Москвы и оригинальных сувениров, которые им удалось приобрести. Культурные программы Марка Уолберга, Евы Мендес и Уилла Феррела довольно сильно различались, но при этом каждый смог выбрать что-то по своему вкусу. Практически вприпрыжку промчавшись по главной достопримечательности Москвы, Феррел устремился к торговым рядам с сувенирами, где приобрел для себя оригинальный головной убор, в котором вечером и появился в холле кинотеатра.Московские зрители немного разочаровали американских знаменитостей. Они много слышали от своих коллег о гостеприимстве российских зрителей, что ожидали более теплого приема, чем несколько невнятных хлопков из зала. Может, сказалась осенняя хандра, а может, и искушенность столичной публики, но режиссер картины Адам Маккей, который также поднялся на сцену для приветственного слова, был расстроен. - Вы ведете себя слишком тихо, как-то даже не по-русски, - обратился он к залу. Дожидаться окончания фильма, который они сами видели уже не один раз, залетные артисты не стали. Тем более что после опоздания Уилла Феррела у них были все шансы не успеть на самолет, ожидавший их, чтобы унести их к более благодарным зрителям.