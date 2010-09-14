Рома Зверь пообещал поклонникам новый альбом

Концерт группы «Звери» прошел 10 сентября в клубе Milk. На улице еще была очередь, а коллектив уже начал играть. Люди проходили и тут же начинали танцевать и подпевать. И не важно, какая песня исполнялась: если более новая, то подпевали в основном на припевах, а проверенные временем хиты пели от начала и до конца. Во время «Пингвинов» зрители начали еще и прыгать, а на «Все, что касается» - танцевать твист. Периодически Рома Зверь интересовался: «Как настроение, Москва?» - но можно было и не спрашивать, потому что весь зал просто светился от радости. Вопросы типа: «Еще разочек повторим?» или «Ну что, как всегда хором?» - тоже выглядели риторическими, потому что собравшиеся и так пели хором. А уж когда лидер коллектива бросал в зал бутылку с водой, первые ряды ликовали. Объявление «Южной ночи» Рома завуалировал так: «Сейчас цветы заберу, а то танцевать не удобно, да? Танцуем?» Танцевали все, а потом свистели и кричали: «Молодец!» Один «боевик» сменял другой, а зал все больше раскрепощался, во время «Просто такая сильная любовь» уже во всю прыгали не только поклонницы, но и их кавалеры, которые, по всей видимости, в большинстве своем пришли просто за компанию. После этого музыкант решил сделать небольшую паузу и пообщаться с залом. Рома сказал, что он очень рад всех видеть, и что так получается, что они больше поют, чем говорят, но тут же добавил, что это в принципе правильно. Зрители поддержали его одобрительным свистом и криками: «Давай, Рома!». «Напитки покрепче» сопровождались парными танцами, а «Все впереди» - всеобщим отбиванием ритма, а на словах «Лифт не работает – ножками-ножками» еще и топотом. После «До скорой встречи!» фронтмен коллектива поинтересовался: «Был нормальный обмен, да?» - и, услышав одобрительные возгласы и свист, покинул сцену вместе с остальными участниками группы. Поклонники свистели и кричали, а задние ряды начали потихонечку расходиться, но тут артисты вернулись, и многие последовали их примеру. Были исполнены «Игра в себя» и «Перемен» Виктора Цоя. Последняя была принята по-разному, были девушки, которым более «тяжелая» песня пришлась не по душе и они просто стояли, но в основном все подпевали. Музыканты снова ушли, но ненадолго. Вернувшись, они исполнили «Районы-кварталы». Рома вошел в раж, то и дело направлял микрофон в зал и даже залез на колонку, потом представил участников коллектива, благодаря каждого из них и получая ответное «Спасибо!» А потом музыкант поделился планами на ближайшее будущее: пригласил на концерт, который будет до Нового года, а после - «новый альбом, весна и все такое». На прощание Зверь сложил руки сердечком, получив в ответ такие же сердечки. После этого сцена опустела. Поклонники кричали: «Давай еще», но, увидев, что это бесполезно, стали проходить к выходу. И лишь самые преданные фанаты скандировали: «На бис! На бис!», даже когда в зале включили свет и музыку.