Иосиф Кобзон отметил день рождения с Юрием Лужковым

Юрий Лужков от души повеселился на дне рождения Иосифа Кобзона. В субботу вечером опальный мэр столицы Юрий Лужков был замечен не в полутемных коридорах мэрии, а в ярко освещенном зале одного из бизнес-центров в районе Нового Арбата. Юрий Михайлович, который появился на праздновании одним из первых, раскованно чувствовал себя в кругу самых близких соратников, в числе которых были и его первый заместитель Владимир Ресин, и бывший хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов и многие другие. Изменив своей традиции приезжать на все гулянья лишь на час, Лужков оставался в банкетном зале пока тот почти не опустел. В отсутствии супруги Елены Батуриной градоначальник увлеченно общался с Лаймой Вайкуле, нянчился с внуками Иосифа Давыдовича и с удовольствием вкушал блюда из специально составленного для праздника меню. В этот вечер на выбор двумстам пятидесяти гостям предлагали холодные закуски: бакинские овощи, деревенский разносол, грибочки по-русски, террин из баклажан, в качестве горячей закуски выступал грибной кокот, а основными блюдами вечера стали стейк из семги с печеными овощами и корейка барашка с корочкой из ароматных трав и соусом розмарин. В целом меню состояло из диетических продуктов, из чего становится очевидным, что и именинник, и его друзья ответственно относятся к своему здоровью. - Спасибо большое всем, кто сегодня присутствует в зале, спасибо, что приехали и что рядом, - от всего сердца благодарил гостей Иосиф Кобзон. Гости стали съезжаться на банкет к 17 часам. Иосиф Давыдович лично встречал приглашенных. Особенную радость ему доставил приезд детей с внуками. Дочь Наталья, буквально пару недель назад родившая четвертого ребенка, которого назвали в честь дедушки Аленом-Джозефом, лично исполнила для отца специально написанную по случаю песню. - От всей спортсменов России и в частности от хоккеистов, поздравляем самого главного человека, которого мы уважаем, потому что он профессионал своего дела, - начал свой торжественный тост президент федерации хоккея в России Владислав Третьяк. - Мне кажется, я только родился и сразу Вас слушал. Посмотрите сколько сегодня приехало гостей, людей разных по национальности, по своей деятельности. Потому что мы вас любим, у вас большое сердце. И вы любите нас. Как стало известно Life News, еще за 2 дня до знаменательной даты празднование намечалось в семейном ресторане «Жигули», принадлежащего сыну титулованного артиста. - Мы планируем отметить день рождения в узком семейном кругу в ресторане сына, в «Жигулях», - призналась за день до празднования Нелли Кобзон. Но подсчитав количество и «качество» гостей, было принято решение придать празднику размаха и перенести его в более представительное заведение.