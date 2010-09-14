Супруги Юдашкины живут порознь

Валентин Юдашкин разъехался с супругой. Один из ведущих российских дизайнеров поселился в гостинице "Украина" напротив Белого дома. Марина Юдашкина перебралась из столичных апартаментов в загородный дом. Кутюрье объясняет переезд ремонтом в квартире. Тут же поползли слухи, что пара решила разойтись после двадцати лет совместной жизни. Ряд светских тусовщиков и представителей российских таблоидов высказали предположение, что Марина и Валентин просто сохраняют хорошие "партнерские" отношения, не смешивая проблемы в семье и бизнес, сообщает Glomu.Ru . Как известно, госпожа Юдашкина занимает пост топ-менеджера в Доме Моделей супруга. К слову сказать, в семье известного модельера в скором времени грядут и другие перемены. Дочь Валентина Юдашкина весной этого года на показе свадебных платьев своего отца объявила о помолвке с молодым миллионером Русланом Фархиевым. 20-летняя Галина познакомилась с будущим супругом осенью 2009 года. Жених всего на четыре года старше Юдашкиной, но уже может позволить себе подарить избраннице шикарное кольцо с огромным камнем. Дата свадьбы пока не известна. Одной из первых с предстоящим событием Галину поздравила давняя подруга маэстро Алла Борисовна Пугачева. Так что коллекция свадебных платьев Юдашкина на этот раз более чем кстати.