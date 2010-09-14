Кутюрье Недели Моды в Нью-Йорке популяризуют мех нутрий

Сразу несколько именитых дизайнеров одежды представили на проходящей в Нью-Йорке Неделе Моды работы, отделанные мехом нутрии, сообщил телеканал MSNBC. Ранее шкурки животного, напоминающего крупную крысу, не удостаивались внимания кутюрье. Однако в своих коллекциях на весну 2011 года такие знаменитые модельеры, как Оскар де ла Рента, Майкл Корс, Патрик Ирвелл и Джиллес Мендел обратились к этому материалу. Эксперты предполагают, что дизайнеры пытаются найти компромисс между стремлением модниц носить натуральные меха и протестами защитников животных. Нутрия - одно из животных, популяция которых настолько разрослась в США, что местные власти Луизины в 2002 году объявили денежное вознаграждение за каждый сданный хвост. Животное, завезенное из Южной Америки в конце 19-го века, за последующее столетие так расплодилось, что стали угрожать экосистеме у берегов Мексиканского залива. Добытчики нутрии, сдав хвост за 5 долларов, могут продать шкурку еще за доллар-другой. Местные предприниматели рассматривают возможность заготовки меха нутрии и пошива шуб для самых больших в мире рынков потребления пушнины - Китая и России. Модные критики вполне допускают, что мех нутрии, ранее не вхожий в высший свет, может стать последним писком моды, затмив шиншиллу. Ведь среди тех, кто одевается у Майкла Корса - Анджелина Джоли, Мадонна, Камерон Диас, Ума Турман, Дженнифер Лопес, Барбара Стрейзанд и даже первая леди США Мишель Обама.