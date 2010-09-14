Пугачева заберет у банкира квартиру и землю

Дорогомиловский суд поставил точку в одном из самых громких звездных процессов — между Аллой Пугачевой и экс-банкиром Олегом Рафановичем. Суд обязал бывшего приятеля Примадонны выплатить певице 4 миллиона 380 тысяч долларов. "В долг Пугачева давала лично Рафановичу свои личные денежные средства по его личной просьбе (так как много лет его знала и имела к нему и его жене дружеское расположение). Такой процесс передачи денег оформляется путем заключения соответствующего договора или расписки, подтверждающей факт получения денег. Указанные документы имеются у Пугачевой", - сообщил адвокат Пугачевой. Суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество экс-банкира, оценки которого рознятся от 5 миллионов до 15 миллионов долларов. Как стало известно в ходе рассмотрения дела, под арест попали две квартиры Рафановича в Москве и несколько земельных участков в подмосковном поселке Грибово, сообщает РИА Новости. Рафанович в ходе процесса утверждал, что "никаких денег не брал и расписок не писал", но экспертиза почерка установила обратное. Сторона экс-банкира заявила, что будет обжаловать решение о взыскании денег в пользу Пугачевой, а также результаты почерковедческой экспертизы в Мосгорсуде. "Я брал деньги, я их верну, и не нужно мне угрожать, встаньте в очередь и ведите себя прилично", - заявил в суде Рафанович представителям Пугачевой.