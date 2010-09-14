Стивен Лэнг сыграет главную роль в сериале Стивена Спилберга

Стивен Лэнг, сыгравший харизматичного злодея в фильме "Аватар", сыграет одну из главных ролей в фантастическом сериале "Терра Нова", продюсером которого является Стивен Спилберг. Как сообщает ресурс Deadline, Лэнгу достанется роль главы поселения людей, отправившихся из колапсирующего мира в далекое прошлое, чтобы начать освоение Земли заново. Однако то, с чем столкнутся поселенцы в далеком прошлом, станет для них полной неожиданностью. Примечательно, что действие пилотный эпизодов сериала будет происходить в 2149 году от Рождества Христова, то есть за пять лет до событий "Аватара".