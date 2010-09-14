Джеймс Кэмерон превратит «Правдивую ложь» в телесериал

Судя по всему, Джеймс Кэмерон окончательного отказался от идеи снять сиквел его знаменитого фильма "Правдивая ложь", в котором одну из своих лучших ролей сыграл Арнольд Шварценеггер. Как сообщает ресурс Deadline, вместо полнометражного продолжения Кэмерон создаст телевизионный сериал продолжающий историю героев фильма. Вернется ли в проект кто-то из исполнителей главных ролей, пока неизвестно. Сам Кэмерон возьмет на себя функции продюсера сериала. Напомним, что фильм "Правдивая ложь", рассказывающий о похождениях бравого спецагента Гарри Таскера, скрывающегося по маской скромного клерка, был выпущен а 1994 году. Картина заработала в прокате около 400 миллионов долларов.