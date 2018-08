Оззи Осборн охладил пыл московских фанатов водой из ведра

Один из родоначальников музыкального направления Heavy Metal Rock, 62-летний рок-ветеран Оззи Осборн (Ozzy Osbourne) в ходе своего концерта в Москве охлаждал пыл молодых фанатов водой из ведра, которую щедро выплескивал со сцены прямо в зал, передает корреспондент РИА Новости. Вместе с тем, из первых рядов фан-зоны было заметно, что заслуживший в свое время за свой мистический имидж титул "Великий и Ужасный" Озборн изрядно постарел, его некогда мощный и выразительный голос потерял силу и мелодичность. Во время выступления у многих создалось ощущение, что с возрастом у рок-звезды, к большому сожалению, появились проблемы с дикцией, поэтому некоторые слова его знаменитых песен плохо разбирали даже преданные поклонники, хотя многочисленные нецензурные восклицания из уст Осборна благодарная московская публика принимала на "ура". Оззи в черной майке, украшенной на груди изображением креста, а на спине - серебряными крыльями, выглядел несколько утомленным после нескольких энергичных композиций, и, возможно, поэтому удалился со сцены примерно на десять минут, дав возможность своим более молодым коллегам продемонстрировать виртуозную и зажигательную игру на гитарах и ударной установке. Оформление сцены было выдержано в духе минимализма: просто черный цвет. Экономия наблюдалась и в средствах визуализации: во время выступления знаменитого рокера не был включен ни один из больших экранов под потолком, поэтому зрителям, не имевшим возможности приобрести билеты в фан-зону стоимостью 3,5 тысячи рублей, с дальних рядов вряд ли удалось разглядеть своего кумира. Вместе с тем, концерт продолжался в общей сложности два часа. На прощание музыканты запустили в зал две пластиковые "летающие тарелочки", которые фанаты порвали на части. Как признался корреспонденту РИА Новости после шоу один из давних поклонников настоящего Heavy Metal Rock, "Оззик, конечно, уже не тот, но деньги свои отработал". Оззи Осборн (настоящее имя Джон Майкл Осборн) родился 3 декабря 1948 года в Великобритании, в Бирмингеме. Прозвище "Оззи" Джон получил в школьные годы: именно так прозвали его одноклассники за любовь к книге "Волшебник из страны Оз". Семья Осборнов была очень бедной, поэтому Оззи окончил школу в возрасте 15 лет и стал подрабатывать разнорабочим: помощником водопроводчика, посыльным, а позже он устроился работать на живодерню. Ему приходилось забивать каждый день по 250 овец, потом вынимать их внутренности, и не исключено, что эта работа повлияла на его дальнейшее творчество. Ни одна из работ, которые перепробовал Джон, не давала ему достаточно денег, поэтому он решил заняться мелким воровством, однако вскоре попался: на все ограбления он надевал кожаные перчатки с отрезанными пальцами, поэтому отпечатков его пальцев на местах преступления оставалось предостаточно. Оззи получил шесть месяцев лишения свободы, которые отсидел в тюрьме "Уинсон Грин". Вместе с тем, в 1969 году Оззи Осборну удалось образовать группу Black Sabbath (Чёрный Шабаш), которая оказала заметное влияние на развитие рок-музыки, прежде всего, на Heavy Metal. В 1970 году группа записала свой первый альбом Black Sabbath, занявший неплохие места в английском и американском хит-парадах. В текстах группа отказалась от любовной лирики и характерных штампов блюз-рока, тем самым создала новый для своего времени поэтический мир, в котором преобладали самые мрачные образы и мотивы. Следующий альбом - Paranoid, того же 1970 года, оказался не только самым популярным альбомом Black Sabbath, но и одним из величайших и самых влиятельных Heavy Metal-альбомов всех времен. К 2000 году общий тираж альбомов Black Sabbath приблизился к 100 миллионам копий. Несмотря на огромный успех, в 1977 году Оззи уходит из Black Sabbath, но возвращается в 1978 году и вместе с группой записывает последний совместный альбом Never Say Die, после чего окончательно выходит из состава Black Sabbath и начинает успешную сольную карьеру. Титул "Великий и Ужасный" Оззи Осборн получил после того, как в 1980 году на одном из концертов откусил голову живому голубю. Публика быстро подхватила идею, и скоро в ответ на выходки Оззи на сцене в него начали лететь дохлые кошки, лягушки и змеи. Во всем мире продано более 75 миллионов записей Оззи Осборна и более 30 миллионов - в США. Альбомы Blizzard Of Ozz и No More Tears получили статус квадро-платиновых. Scream - десятый студийный альбом рок-музыканта, выход которого запланирован на 15 июня 2010 года на лейбле Epic Records. Рабочее название альбома может быть изменено по решению Осборна, который учел негативные отзывы от фанатов.