Эминем забыл, как читать рэп

Признанный мастер хип-хопа Эминем рассказал, что из-за употребления наркотиков забыл, как читать рэп. «Мне пришлось заново учиться писать и исполнять рэп. Я вновь освоил навык построения фраз», – рассказал Эминем. По словам рэпера, в своей студии он попытался записать несколько песен, однако ни одна из них не показалась ему интересной и остроумной. Эминем отметил, что смог вернуть себе прежние навыки лишь спустя 4 месяца после его избавления от наркотической зависимости. По его словам, ему пришлось преодолеть собственную неполноценность как в физическом, так и в психологическом плане. На церемонии вручения наград MTV Video Music Awards, прошедшей в Лос-Анджелесе, Эминем стал лидером по числу номинаций среди мужчин. С клипом «Not Afraid» он претендовал на восемь наград, и в результате его работа была признана «Лучшим хип-хоп видео» и «Лучшим видео исполнителя».