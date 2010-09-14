Кристина Орбакайте посетила свою музыкальную школу

Кристина Орбакайте долгое время существовала на сцене только как дочь великой Примадонны. У нее даже было ехидное прозвище "Природа Отдыхает", пока не доказала зрителю, что сама по себе представляет творческую индивидуальность. «С каждым днем музыка Орбакайте становится все более популярной во всем мире» - так Кристину представили принцу Альберту на церемонии вручения Всемирной музыкальной премии в Монте-Карло, где певица была удостоена награды "Самая популярная певица России". Недавно, Кристина посетила свою бывшую музыкальную школу в Новогиреево, где а обучалась игре на пианино. «Я по возможности не пропускать концерты в своей школе. Мне нравится видится с любимыми учителями в стенах моей школы. В такие моменты я вспоминаю свое детство» - поделилась Орбакайте.